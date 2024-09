Le operazioni dei Carabinieri nel salernitano: due arresti tra Amalfi e Tramonti

Sono diverse le operazioni compiute dai Carabinieri nella giornata di ieri. Ad Amalfi i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria l’uomo, in seguito a una perquisizione, sarebbe stato individuato in possesso di circa 100 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e di 415.00 euro in contanti

A Tramonti, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto una 50enne del posto per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché il divieto di dimora nel comune di Tramonti. La donna avrebbe continuato a minacciare l’ex compagno nonostante la misura restrittiva che le era stata notificata poche ore prima.