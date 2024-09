Tumore ai polmoni: Campania capofila per le terapie domiciliari

L’innovazione in oncologia non si limita esclusivamente ai farmaci nuovi e più efficaci, ma comprende anche modelli organizzativi innovativi che avvicinano le cure ai pazienti. In questo contesto, la Campania rappresenta un esempio virtuoso, specialmente nel trattamento del tumore al polmone.

Il modello organizzativo della Regione prevede che i farmaci di fascia H, non classificati per somministrazione ospedaliera, possano essere dispensati dalle farmacie territoriali dell’ASL di riferimento. Ciò permette ai pazienti con diagnosi di tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) “oncogene addicted”, ovvero con una forma di tumore associata a specifiche mutazioni genetiche, di ricevere i farmaci orali direttamente a casa. In Campania, attualmente, sono circa 1500 i pazienti che beneficiano di questa possibilità ogni anno.

Grazie a questa iniziativa, i pazienti campani non devono più recarsi presso un centro specialistico, spesso distante dalla loro residenza. Questo modello di cura innovativo sarà discusso a Napoli durante una tavola rotonda organizzata da Amgen Italia.

Il tumore del polmone è noto per essere un “big killer”, non solo per la sua alta incidenza a livello globale, ma anche perché rappresenta la principale causa di morte per cancro, con circa 1 milione e 800mila decessi all’anno. Nel 2023, in Italia sono state registrate circa 44mila nuove diagnosi di tumore al polmone, di cui circa 4000 in Campania.