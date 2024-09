Arrestata in Cilento una ricercata internazionale per traffico di droga

E’ stata rintracciata e fermata in Cilento, a Giungano, la latitante di origini romena, Alexandra Fantaneanu, di 39 anni, ricercata a livello internazionale per traffico di stupefacenti. La donna è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Agropoli. L’insospettabile frequentazione con un pregiudicato locale, coinvolto in traffici illeciti, ha fornito agli inquirenti gli elementi necessari per risalire alla sua identità e alla sua ubicazione.

La 39enne, era stata condanna a 12 anni di carcere dal tribunale di Timis in Romania per traffico di stupefacenti su larga scala, ed era inserita nella lista dei criminali più ricercati dalle autorità rumene. In realtà non si tratta della prima misura cautelare che raggiunge la donna, la quale nel 2016 fu arrestata a Napoli con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di eroina, dopo essere stata trovata dai Carabinieri, in possesso di 52 dosi di droga.