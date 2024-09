Eboli: anziano perde l’orientamento durante una passeggiata con la nipotina. Ritrovato in stato confusionale alla stazione

Disavventura per un anziano di Campagna che, durante una passeggiata con la nipotina di 4 anni, ha perso l’orientamento, suscitando grande preoccupazione tra i familiari. L’episodio è avvenuto a Eboli, dove l’uomo si era recato insieme alla moglie e alla bambina per accompagnare la donna a una visita medica.

Mentre la moglie era impegnata nel controllo medico, l’anziano ha deciso di fare una breve passeggiata nel centro cittadino con la nipotina. L’accordo con la moglie prevedeva un rientro entro un’ora, ma il tempo è trascorso senza che l’uomo facesse ritorno. Dopo circa tre ore, non vedendo ancora rientrare il marito e la bambina, la donna ha dato l’allarme, contattando i figli e la Polizia Municipale.

Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli si sono immediatamente attivati per rintracciare l’anziano, e dopo accurate ricerche, lo hanno trovato presso la stazione ferroviaria. L’uomo era in stato confusionale e non riusciva a ricordare come fosse arrivato lì. Fortunatamente, la bambina era con lui e in buone condizioni.

L’anziano e la nipotina sono stati riaccompagnati a casa dalla Polizia Municipale, dove l’uomo è stato sottoposto a una visita medica per verificare il suo stato di salute.