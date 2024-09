Figlio violento: arrestato 19enne nel salernitano

A Nocera Inferiore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto territoriale hanno arrestato un 19enne del luogo per “estorsione e maltrattamenti in famiglia”. Gli atteggiamenti violenti da parte del giovane sarebbero stati messi in atto nei f riguardi della madre, minacciata anche in presenza dei Carabinieri (i quali erano stati allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112).

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Salerno in attesa del giudizio di convalida.