Spari contro un’abitazione, terrore a Pagani. Danneggiate anche due auto

Paura e tensione la scorsa notte quando una serie di colpi d’arma da fuoco ha risuonato nel quartiere di via Termine Bianco a Pagani. Sono stati esplosi una decina di proiettili contro il muro di un’abitazione, creando allarme tra i residenti.

Il raid si è verificato nei pressi dell’incrocio tra via Termine Bianco e via Migliaro, un’area che in passato ha già vissuto momenti di preoccupazione legati a episodi di violenza. Per fortuna, al momento dell’incidente non ci sono stati feriti, ma due autovetture parcheggiate nelle vicinanze hanno riportato danni significativi a causa dei proiettili. Il proprietario della casa presa di mira è noto alle forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri della tenenza locale e dei colleghi del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che sono giunti sul luogo della sparatoria per effettuare i rilievi di rito. Anche gli uomini della Scientifica sono stati chiamati a intervenire, per raccogliere elementi utili alle indagini.

La paura di un’escalation di violenza si fa sentire tra i cittadini, che chiedono maggiore sicurezza e controlli. Le autorità stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili di questo inquietante episodio.