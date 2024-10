Nei giorni scorsi i Carabinieri di Castel San Giorgio hanno tratto in arresto un 36enne del posto. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell’ex moglie. In base a quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine sembrerebbe che l’uomo non avesse accettato la fine della relazione sentimentale con la donna e, per questo motivo, l’avrebbe perseguitata e aggredita fisicamente.

Al momento il 36enne è stato condotto presso il carcere di Salerno.