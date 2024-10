Incidente mortale sulla “Sinnica”. Il bilancio è di un morto e due feriti

Un grave incidente mortale si è verificato oggi nel primo pomeriggio sulla statale Sinnica, poco prima dello svincolo per la 106 Jonica.

Coinvolti un camion e una utilitaria, con il conducente di quest’ultima, un 79enne residente a Tursi, che purtroppo ha perso la vita, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 e dell’eliambulanza.

Due uomini di 57 e 40 anni, residenti a Andria e a bordo dell’autocarro, hanno riportato ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi, insieme a Carabinieri e Polizia Stradale.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della area, il tratto stradale in corrispondenza del km 79,100 è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni.