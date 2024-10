Lutto a Serre: è deceduto l’assessore Antonio Luongo

Lutto nella comunità di Serre. E’deceduto, prematuramente, l’assessore del Comune di Serre, Antonio Luongo. Aveva 37 anni e da tempo lottava contro un brutto male.

“E’ un dolore lacerante”, commentano dal Comune di Serre. “Rimane, di Antonio, si legge ancora nel post del sindaco di Serre, Antonio Opromolla e a nome dell’amministrazione comunale, un segno indelebile nella nostra comunità come l’esempio di coraggio, dedizione e passione per il servizio pubblico regalato a noi tutti. Era un uomo di straordinaria umanità, il nostro caro Antonio, sempre disponibile ad ascoltare e a supportare i cittadini. La sua visione e il suo impegno avevano contribuito a rendere uniche numerose iniziative che hanno fatto tanto bene a Serre. In questo momento di dolore, vogliamo ricordarlo per il suo spirito instancabile e il calore che portava nelle nostre vite. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, a Maria Grazia e alla piccola Eloise, ai suoi amici e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato. Anche per onorare la sua memoria, continueremo a perseguire i valori che tanto gli appartenevano: solidarietà, impegno e amore per la nostra comunità. Ti porteremo sempre nel cuore, Antonio. Riposa in pace, le tue meravigliose note renderanno il cielo ancora più bello”.