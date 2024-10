Trovato a Polla in possesso di droga: denunciato dai Carabinieri per spaccio

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di azioni illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio valdianese, disposta dal Comando dei Carabinieri di Sala Consilina.

In tale contesto, un’altra attività è stata condotta nella giornata di oggi e che ha portato alla denuncia di un cittadino straniero in transito per Polla, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

All’esito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa mezzo panetto di hashish. La droga, per un peso complessivo di circa 40 grammi, è stata sottoposta a sequestro.