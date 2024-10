Giallo a Castellabate: scomparsa donna di 50 anni. Ricerche in corso

Giallo a Castellabate: una donna di 50 anni di origine tedesca, residente nella frazione di Ogliastro Marina non dà sue notizie da ieri. Il marito della donna, per via della prolungata assenza e vedendo i suoi effetti personali, il telefono e documenti a casa, ha allertato le forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa. La donna è andata via dalle 16:00 di ieri e le sue ultime immagini sono state riprese da una telecamera di videosorveglianza nel paese: alcuni volontari, oltre alle forze dell’ordine, tra cui la Guardia Costiera, hanno già iniziato le ricerche per ritrovarla.