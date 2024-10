Tragedia a Nocera Inferiore: muore una bimba nata da sei giorni

Dramma a Nocera Inferiore dove una neonata ha perso la vita questa mattina. La piccola, che era nata appena una settimana fa all’ospedale di Aversa, è deceduta al pronto soccorso dell’ Umberto I, dove ad attenderla c’erano due equipe di sanitari con medici e anestesisti. Le condizioni della bambina sono apparse subito disperate ai sanitari del 118 che sono intervenuti per tentare di salvarle la vita, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. E’ spirata poco dopo l’arrivo dell’ambulanza.

Intanto è stata aperta un’inchiesta e sono state avviate le indagini per chiarire le cause del decesso, ancora sconosciute al momento. Si sta valutando anche la possibilità di una malattia congenita non diagnosticata e si sta verificando tutto il percorso della madre, dalla gestazione al parto. Resta il cordoglio dell’intera comunità per questa tragedia che ha colpito la famiglia della bambina.