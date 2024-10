A Capaccio denunciata un’imprenditrice per lo smaltimento illecito di rifiuti

Prosegue l’impegno da parte dell’Arma dei Carabinieri e del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos nell’attività a tutela dell’ambiente. L’ennesima operazione portata a termine la scorsa settimana nel territorio di Capaccio ha consentito di accertare che da tempo un’imprenditrice da tempo smaltiva illecitamente i reflui della propria azienda in un fosso canale che dopo un breve percorso raggiungeva i vicini canali consortili. E’ stato necessario l’utilizzo di particolari e sofisticate attrezzature in dotazione al Nucleo Guardie Giurate Accademia Kronos, infatti grazie all’impiego di un drone, è stato possibile accertare la presenza di reflui nei fossi canali a valle dell’azienda.

A seguito di quanto scoperto i Carabinieri e il Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos dopo una accurata attività ispettiva sono riusciti ad accertare, anche grazie all’ausilio di particolari coloranti, lo smaltimento illecito di rifiuti da parte dell’imprenditrice in alcuni fossi canali privati e poi nei cannali consortili per poi immettersi in mare dopo un lungo tragitto. Pertanto dopo l’accertamento di tale attività illecita è stata disposta l’immediata interruzione di attività. Ricordiamo che il mese scorso anche un altro imprenditore agricolo di un’azienda situata sempre a Capaccio Paestum è stato denunciato per lo smaltimento illecito di rifiuti.