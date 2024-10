Salute nello sport: convegno alla Banca Monte Pruno

Nell’ambito del progetto “Arbitro Scuola di vita”, la FIGC Italia – Comitato Regionale Campania e l’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Sala Consilina “Antonio Parrella”, in collaborazione con la Banca Monte Pruno, organizzano un interessante appuntamento divulgativo e scientifico.

Il tema della salute nello sport rappresenta un cardine per tale attività e la giusta prevenzione cardiovascolare nello sportivo è elemento fondamentale per non correre rischi, avendo la necessaria consapevolezza di quello che si sta facendo.

Lunedì 28 ottobre 2024, dalle ore 17:30, la Sala Cultura della Sede Amministrativa della BCC Monte Pruno a Sant’Arsenio ospiterà l’incontro dal titolo

“LA SALUTE CI STA A CUORE”, che punta a sensibilizzare gli sportivi sull’importanza della prevenzione sanitaria.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Michele ALBANESE, Direttore Generale della BCC Monte Pruno, Carmine ZIGARELLI, Presidente FIGC Campania, Stefano PAGANO, Presidente Regionale AIA, Michele AFFINITO, Componente Comitato Nazionale AIA.

Seguiranno gli interventi di Maurizio SANTOMAURO, Presidente “GIEG” e Dirigente Cardiologico Clinica Mediterranea Napoli, Vincenzo IANNOTTA, Dirigente Cardiologo Medicina dello Sport Asl SA, Carmine LANDI, Cardiologo – Presidente Associazione “Grazie di Cuore”. Modererà i lavori Manuel ROBILOTTA, Presidente Sezione AIA Sala Consilina.