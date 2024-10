Neonato morto a Nocera: l’autopsia chiarirà le cause del decesso

Sarà l’autopsia a chiarire le ragioni della morte di una neonata venuta alla luce venerdì scorso e deceduta all’alba dell’altro ieri. La procura di Nocera Inferiore indaga a 360 gradi, non potendo escludere alcuna ipotesi o verifica. Compresa quella sui genitori della piccola, che l’avevano riportata a casa a tre giorni dal parto avvenuto all’ospedale di Aversa

Nulla faceva pensare ad un esito così nefasto, la neonata non era affetta da alcuna patologia una volta lasciato l’ospedale. Il corpicino è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, l’autopsia servirà per chiarire le ragioni del decesso.

Si partirà dall’acquisizione della cartella clinica per poi valutare in che modo sia stata accudita e nutrita la piccola quando è tornata a casa. Quando il 118 era intervenuto in casa della coppia, le condizioni della piccola erano disperate. L’indagine è condotta dalla polizia del commissariato di Stato, che ha effettuato già l’altro ieri un sopralluogo in casa della famiglia, insieme agli agenti della scientifica, per rilievi e qualsiasi altra attività ritenuta utile dal sostituto procuratore Claudia Colucci, titolare del fascicolo. Secondo quanto appreso dagli investigatori, la piccola si sarebbe addormentata accanto ai genitori, dopo l’ultima poppata. Che qualcosa non andasse, poi, si era capito all’alba.