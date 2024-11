Sport, salute e bullismo nei racconti dell’ultramaratoneta, Giuseppe De Rosa, agli studenti del “Pomponio Leto”

L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa ha incontrato gli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano per parlare di sport, salute, stili di vita sani nonché di un tema molto sentito dai giovani come il bullismo. Il campione mondiale del Roadsign Continental Challenge, titolo conquistato per due anni consecutivi, nel 2022 e 2023 e confermato anche quest’anno, ha messo letteralmente a nudo i propri sentimenti di fronte alla folta platea di studenti dell’istituto teggianese, in quella che è la prima tappa del tour educativo che lo vedrà protagonista di una serie di incontri organizzati presso le scuole secondarie di secondo grado del Vallo di Diano.

De Rosa ha svelato gioie e dolori legati alla corsa su lunga distanza ed in autosufficienza alimentare, si è trattato di un racconto vero ed autentico come ha sottolineato anche la Dirigente scolastica, Maria D’Alessio, che ha ascoltato con interesse le parole di Giuseppe. Non sono mancate, inoltre, le domande da parte dei ragazzi, incuriositi soprattutto dal contenuto dello zaino e dal tipo di allenamento dell’ultramaratoneta. Infine è stato dato spazio anche ai ricordi dell’atleta, originario di Sala Consilina, sul suo passato da adolescente obeso e vittima di atti di bullismo.

L’incontro è stato moderato dal preside emerito Rocco Colombo che ha animato il dibattito su temi inerenti l’Educazione Civica. Erano presenti, tra gli altri, anche Carmine Cardinale e Renato Auleta che da anni sostengono il campione che, con orgoglio, porta in giro per il mondo il tricolore e il nome del Vallo di Diano.