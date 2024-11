Questa sera Italia2kidz con la piccola “giornalista” Mikaela

Anche stasera è tempo di Italia2kidz, l’appuntamento fisso dei lunedì sera di Italia2news. Questo speciale tg, condotto da bambini e bambine e a loro rivolto vuole raccontare a grandi e piccoli solo belle notizie, tutte a lieto fine, appositamente selezionate dai giornalisti della nostra emittente. Il telegiornale, registrato grazie alla competenza del nostro tecnico Dino Pistone, vede come lettrice di questa sera la piccola “giornalista” Mikaela D’Alessandro che ci darà subito una bellissima notizia che riguarda una sua coetanea affetta da una rarissima malattia, curata grazie alla competenza dei medici salernitani.

Si parlerà poi di una storia, anch’essa a lieto fine, che riguarda dei cuccioli di cane. Seguirà poi di una importante iniziativa lanciata da Coldiretti e dalla Federazione dei Pediatri Italiani a sostegno della salute dei più piccoli. Infine, le novità su “Luci d’Artista”, la magnifica manifestazione di luminarie che da 19 anni si ripete nella città di Salerno e che contribuirà ad allietare le festività natalizie di grandi e piccoli.

Mikaela, e tutta Italia2News, vi aspettano stasera alle 19:35, sia in tv che in diretta streaming. Per chi, per vario motivo, dovesse perderselo può ancora guardare la replica sul nostro canale martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00. Inoltre i nostri tecnici, domani pomeriggio, caricheranno la registrazione del tg su Youtube.

Vi ricordiamo inoltre che siamo sempre pronti a ricevere vostre segnalazioni. Se siete a conoscenza di belle notizie scrivete al nostro indirizzo email info@italia2news.it.