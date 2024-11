Sesto turno di campionato di serie C: la Valdiano Volley sbarca a Ischia

Continua il cammino dei ragazzi della Valdiano Volley, dopo il successo sofferto contro l’Asd Pallavolo Battipaglia (spodestata per 3-2), è ora il turno di affrontare l’Asd Ischia Volley.

Quella di domenica pomeriggio si prospetta una partita ostica, a detta dello stesso coach Cicatelli, per una serie di variabili indipendenti dalla squadra, quali lunghezza della trasferta, condizioni meteorologiche e il fatto che i nostri ragazzi sono reduci da un turno di stop che sicuramente ha inciso sul ritmo delle prestazioni.



Le formazioni sono staccate di tre lunghezze con gli ischitani che inseguono a 9 punti contro gli 11 della formazione valdianese, che ha giocato una partita in meno. Ci sono ancora otto giornate in palio da qui alla fine del girone d’andata per tenere salda la vetta della classifica, ma è arrivato il momento di un cambio di marcia per i nostri ragazzi che dovranno mettere cuore e testa nelle prossime gare. Sicuramente questa settimana di lavoro duro contribuirà ad avere un atteggiamento forte e grintoso che consentirà di difendere la zona alta della classifica.