Banca Monte Pruno e Rotary insieme per discutere di educazione finanziaria

“La rivoluzione digitale: nascita e diffusione delle criptovalute e della blockchain” è il titolo del convegno che si è svolto presso la Sala Cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio. L’incontro è stato organizzato dalla Banca Monte Pruno in collaborazione con la Siat – Società Italiana di Analisi Tecnica, il Rotary E-Club Film&Friends, il Distretto Rotary 2101 e vari club tra cui il Rotary Club Roccadaspide Valle del Calore, il Rotary Club Valle Caudina e il Rotary Campagna Valle del Sele. Hanno inoltre collaborato l’Associazione Monte Pruno Giovani e il Circolo Banca Monte Pruno.

Il convegno è stato coordinato da Antonio Mastrandrea, Responsabile della Segreteria della Direzione Generale della Banca Monte Pruno. Sono intervenuti, tra gli altri, Vincenzo Carelli, presidente del Rotary E-Club Villammare Film&Friends e organizzatore dell’evento, Michele Albanese, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Massimo Cerqualglia, segretario del Club e socio Affiliato Siat, e Federico Izzi, Socio Professional Siat. A chiudere il seminario è stato Giovanni Del Priore, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2101, Antonio Brando.

Il seminario si è proposto di far emergere, anche in concomitanza con il mese dedicato all’educazione finanziaria, come le criptovalute e la tecnologia blockchain stiano trasformando i mercati e contribuendo alla rivoluzione digitale, grazie a fattori che solo pochi anni fa non esistevano.