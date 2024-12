Sala Consilina celebra Giuseppe De Rosa, ultramaratoneta dei record

Il Teatro Scarpetta di Sala Consilina si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato a un campione straordinario, Giuseppe De Rosa. Domenica 15 dicembre, alle ore 17:00, la comunità avrà l’opportunità di festeggiare l’ultramaratoneta salese, insignito del prestigioso titolo “Continental Challenge Winner 2024”.

Promosso da Cardinale Group, in collaborazione con Cosilinauto e il patrocinio del Comune di Sala Consilina, l’evento vuole rendere omaggio a De Rosa, definito con orgoglio “la nostra bandiera nel mondo”. Un simbolo di dedizione, resistenza e determinazione che ha portato il nome del Vallo di Diano a livelli internazionali.

Giuseppe De Rosa è diventato un punto di riferimento nel mondo delle ultramaratone, gareggiando in condizioni estreme e su terreni impervi, come testimonia la sua recente vittoria. Le sue imprese rappresentano non solo un traguardo sportivo, ma anche un esempio di passione e tenacia che ispira chiunque lo segua.

La serata sarà un’occasione per conoscere da vicino il percorso di questo straordinario atleta, attraverso racconti e testimonianze delle sue avventure. Un momento di grande emozione, che rafforza il legame tra De Rosa e la sua terra natale.

L’appuntamento è quindi per il 15 dicembre, al Teatro Scarpetta, per celebrare un uomo che ha fatto della sua corsa una metafora di vita e un inno alla perseveranza.