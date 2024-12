Il generale La Gala in visita alle Tenenze di Pagani e Scafati: “Disponibilità, sicurezza e aderenza, le linee guida per i carabinieri”

Nella mattinata di oggi, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, dall’11 luglio scorso

al comando della Legione Carabinieri “Campania” di Napoli, ha fatto visita alle Tenenze

Carabinieri di Pagani e Scafati, importanti presidi areali alle dipendenze del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore.

L’alto Ufficiale è stato ricevuto dal comandante del Reparto, il Tenente Colonnello Gianfranco Albanese, e dai rispettivi comandanti di unità, Tenenti Arcangelo Silecchia e Vincenzo Esposito.

Il Generale La Gala ha ringraziato tutti i militari per l’impegno quotidianamente profuso in quei territori complessi, caratterizzati da variegati fenomeni criminali, sottolineando l’importanza di tre principi che devono sempre ispirare l’azione di ciascun carabiniere: disponibilità, quale costante dell’azione di chi presta il proprio “servizio” a

favore del cittadino e che deve andare ben oltre gli adempimenti formali, sicurezza, come

atteggiamento mentale, partecipativo e rasserenante per la comunità, e aderenza, quale

conoscenza delle reali esigenze dei luoghi per migliorare l’attività di operatori della sicurezza e tutori delle leggi.

Il Generale La Gala ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando

buon lavoro a tutti i Carabinieri dell’Agro Nocerino-Sarnese.