Tratto chiuso sulla SS700 “Della Reggia di Caserta” a Caserta, causa incidente

È stato temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 700, nello specifico il tratto “Della Reggia di Caserta”, in direzione Capua, al km 10,000, chiuso alla circolazione in entrambe le direzioni, a causa di un incidente a avvenuto all’interno della galleria, dove un veicolo si è ribaltato.



L’Anas, intervenuta prontamente sul posto insieme alle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile, ha predisposto l’obbligo d’uscita allo svincolo di Caserta Ospedale al km 8,500 per i veicoli provenienti da Maddaloni e l’uscita obbligatoria allo svincolo di Caserta Ovest al km 10,900 per i veicoli provenienti da Capua.