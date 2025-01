Paterno in apprensione: scomparso un uomo, ricerche in corso

Da ieri pomeriggio a Paterno si sono perse le tracce di Gianuario Cirelli, un uomo di 61 anni che si è allontanato dalla propria abitazione situata in via Acquareggente intorno alle ore 13:00.

La famiglia, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha prontamente allertato le autorità, dando il via alle ricerche.

Le operazioni di ricerca, iniziate nella giornata di ieri e tuttora in corso, non hanno purtroppo prodotto risultati concreti. La comunità vive ore di apprensione, mentre le Forze dell’ordine, continuano a raccogliere eventuali segnalazioni.

Chiunque avesse informazioni utili o notato qualcosa di rilevante è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’ordine. Anche un piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per ritrovare il signor Cirelli e riportarlo a casa sano e salvo.