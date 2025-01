L’ambulatorio mobile dell’ANT fa tappa a Matera e Potenza per la prevenzione dei tumori

A gennaio nelle città di Potenza e Matera sarà possibile effettuare degli screening gratuiti dedicati alla prevenzione dei tumori grazie a due progetti di diagnosi precoce della fondazione ANT. La Fondazione ANT Italia ONLUS fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie.

Un ambulatorio mobile farà tappa nelle due città. Da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio sosterà in piazza Don Bosco a Potenza, anche grazie al sostegno di Fondazione con il Sud, il patrocinio del Comune di Potenza e la collaborazione dell’ Associazione “Io Potentino”. Nell’ ambulatorio mobile saranno effettuati 72 controlli ecografici gratuiti alla tiroide, per l’individuazione di eventuali noduli. Giovedì, focus sul tumore del testicolo: 24 le ecografie a disposizione per uomini tra i 18 e i 45 anni. Infine, venerdì toccherà alla prevenzione femminile, con 16 visite senologiche a donne under 45.

A Matera, il bus della prevenzione sosterà in piazza San Francesco da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio, nell’ ambito di un progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato “Assistenza domiciliare oncologica e prevenzione come nuova frontiera della cura”. Saranno disponibili 120 visite gratuite e controlli ecografici alla tiroide. Tutti i controlli sono prenotabili sul sito di Fondazione ANT.