Un medico salernitano sostiene le cure per Blanco, il cane ustionato a Sala Consilina

Le spese per le cure di Blanco saranno coperte da un rinomato medico salernitano. L’annuncio è stato fatto dall’Oipa Vallo di Diano, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello per raccogliere donazioni a sostegno delle necessarie spese veterinarie per il cagnolino, rimasto gravemente ustionato a novembre con dell’ olio bollente.

Blanco, un cucciolo randagio accudito da una giovane al Terminal Bus di Sala Consilina, era scomparso per alcuni giorni e al suo ritorno è stato trovato in condizioni disperate. Dopo l’allerta della ragazza che si prendeva cura di lui, i volontari dell’Oipa Vallo di Diano sono intervenuti immediatamente, assicurandogli tutte le cure necessarie presso una clinica veterinaria. Vista la gravità delle ferite, sono richiesti ulteriori trattamenti, che risultano costosi. L’Oipa aveva quindi chiesto un sostegno economico, considerando le numerose spese già affrontate non solo per Blanco, ma anche per tanti altri animali abbandonati nel territorio del Vallo di Diano.

La bella notizia è che, grazie alla generosità dei cittadini del comprensorio e ora anche al supporto di un noto medico salernitano, tutte le spese mediche necessarie per Blanco saranno interamente coperte, permettendo al cucciolo di sperare in un ritorno alla normalità.