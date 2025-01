Aeroporto Salerno: cancellati i voli estivi per Milano Malpensa. Confesercenti Salerno: “Nessun dramma, avvio positivo”

La notizia che sta girando in queste ore sulla cancellazione di tutti voli da e per Milano Malpensa con l’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Salerno da parte della compagnia EasyJet, sta generando molte polemiche e perplessità nel settore economico e sociale cittadino e provinciale di Salerno.

L’ira del presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, non si è fatta attendere, si affida infatti ai social per rendere noto l’increscioso episodio riguardante lo scalo salernitano. A luglio ed agosto di quest’anno, come sottolinea lo stesso Ilardi, non sono previsti collegamenti tra lo scalo lombardo ed il “Costa d’Amalfi”. Il presidente di Federalberghi precisa: “Non riusciamo a credere che a luglio e agosto 2025 non arrivino/partano voli da e per Milano Malpensa dall’aeroporto di Salerno Pontecagnano. Al momento, – continua – sono stati cancellati quelli previsti ed è stata ridotta l’operatività estiva verso Malpensa, il principale aeroporto lombardo e del Nord Ovest. Invochiamo un urgente tavolo di programmazione con Gesac, Consorzio Aeroporto, Regione Campania e Camera di Commercio. Richiediamo un potenziamento dell’operatività dello scalo salernitano e una programmazione a lunga scadenza che ci consenta di sviluppare i flussi turistici nel 2026 e negli anni a venire, per i quali i posti negli alberghi sono già venduti o opzionati. Speriamo che qualcuno batta un colpo

Dopo la nota di preoccupazione diramata da Federalberghi, oggi è Confesercenti ad intervenire sulla questione. “Si “grida” allo scandalo, quando poi il trend da luglio è ampiamente positivo, anzi, al di sopra di ogni più rosea previsione– si legge- Ci sono tanti collegamenti aeroportuali per Salerno con altri vettori”.

Le dichiarazioni del presidente Raffaele Esposito esprime inoltre ottimismo: “i lavori di adeguamento della pista e delle infrastrutture, in generale, stanno continuando in maniera insistente, anche per la potenziale interconnessione della stessa con la metropolitana e le stazioni ferroviarie così come richiesto a gran voce da Assoturismo Confesercenti per rendere lo scalo aeroportuale accessibile e confortevole da ogni angolo della nostra provincia e raggiungibile in maniera sicura e confortevole. Certo, – continua – se arrivano notizie di questa portata, non si può che essere preoccupati come operatori del settore turistico, ha dichiarato il presidente di Confesercenti provinciale Salerno, Raffaele Esposito. Ma bisogna contestualizzare il dato, analizzarlo e capirne le vere motivazioni industriali.”