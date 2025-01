Due mesi di disagio per viaggiatori e pendolari del Cilento per i lavori di manutenzione ferroviaria

Si prospetterà un nuovo periodo di disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Napoli-Sapri-Cosenza. A partire da lunedì infatti prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nella tratta tra Diamante e Capo Bonifati. I lavori, previsti fino al 21 marzo, si aggiungono a una serie di problematiche già vissute dai passeggeri, tra cui le interruzioni causate dal maltempo e lo sciopero indetto dai sindacati di categoria, Sgb, Cub e Usb, previsto dalle ore 21:00 del 24 gennaio alle ore 21:00 del 25 gennaio. Le attività di manutenzione avranno un impatto importante sui collegamenti regionali e infatti ben sei treni subiranno delle modiche sugli orari o avranno delle limitazioni con l’introduzione dei pullman come servizi sostitutivi per raggiungere alcune tratte.

Trenitalia inoltre avverte sulla possibilità di un aumento del traffico stradale e inoltre sui mezzi sostitutivi non sarà possibile trasportare biciclette e animali, ad eccezione dei cani guida. Il consiglio per i viaggiatori e pendolari è quello di consultare i portali ufficiali di Trenitalia e delle altre compagnie ferroviarie per verificare gli orari aggiornati e pianificare i propri spostamenti. La speranza è che la conclusione dei lavori possa portare a un miglioramento delle infrastrutture e a una maggiore efficienza dei servizi.