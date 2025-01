Potenza: 20 “Nonni vigile” dinanzi alle scuole della città

Questa mattina, presso l’ingresso dell’Istituto Comprensivo Domenico Savio di via Di Giura, è stato presentato il progetto ‘Nonno vigile’, che nella sua fase iniziale interesserà gli accessi a tre scuole del capoluogo. Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, insieme alla Comandante della Polizia Locale, Maria Santoro, e al responsabile della Protezione Civile Comunale, Giuseppe Brindisi, ha illustrato l’iniziativa ai giornalisti.

Presenti anche alcuni dei volontari che garantiranno il servizio: inizialmente sei per tre scuole, ma a regime il numero salirà a venti, distribuiti su due turni, uno per l’ingresso e uno per l’uscita. Questi volontari, riconoscibili grazie a casacche gialle con la scritta ‘Nonno vigile’, presiederanno gli attraversamenti pedonali nei pressi degli istituti scolastici, che oltre a via di Giura, includono via Perugia/viale Firenze, via Lazio, via Verdi e viale Marconi.

“L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire la sicurezza di alunni, genitori, docenti e personale scolastico, permettendo a migliaia di cittadini di recarsi a scuola in tranquillità e senza rischi durante l’attraversamento delle strade”, ha affermato il Sindaco.

La Comandante ha aggiunto che nei primi giorni, gli operatori della Polizia Locale affiancheranno i volontari per supportarli in questa nuova esperienza. Successivamente, grazie alla loro presenza, il personale di Polizia Locale, finora impegnato in questa attività, potrà essere destinato ad altri incarichi, rafforzando così gli altri servizi.

Infine, Giuseppe Brindisi della Protezione Civile ha sottolineato l’importanza di ringraziare i volontari, che si mettono a disposizione gratuitamente dopo un’accurata formazione, dimostrando come la comunità possa esprimere valori di senso civico, altruismo e attenzione verso le esigenze di tutti.