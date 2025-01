Si infortuna durante un’escursione sul Pollino: salvato dal Soccorso Alpino

Brutta avventura per un gruppo di 5 escursionisti sul monte Pollino. In particolare, uno di loro, un 28enne di Chiaromonte ha riportato una distorsione. L’allarme è stato lanciato direttamente dall’infortunato, consentendo una rapida attivazione delle squadre di soccorso. Sul posto una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, in località Lago Fondo nel Parco Nazionale del Pollino a circa 1500 metri, per valutare le condizioni del gruppo, seguita da una seconda unità di supporto.

L’infortunato è stato raggiunto e, grazie al supporto dei tecnici, ha completato la discesa senza necessità di barella, preferendo un’assistenza diretta. Una volta arrivati presso Lago Duglia, nel territorio di Terranova di Pollino, il 28enne è stato affidato al personale sanitario del 118.