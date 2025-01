Nuovo incidente sulla Basentana. Amendola (PD): “Basta! Salvini intervenga sull’Anas Basilicata”

Un altro incidente si è verificato lungo la SS407 Basentana, precisamente nei pressi di Pietrapertosa, quando un’autovettura ha investito un cinghiale trovato improvvisamente in piena carreggiata. L’incidente, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per il conducente del mezzo, un giovane che, nonostante il forte impatto, è rimasto illeso, mentre il suo veicolo ha subito ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tricarico e il personale veterinario dell’ASM per gestire la situazione.

L’incidente ha nuovamente sollevato il problema della sicurezza stradale causata dalla crescente presenza di cinghiali, lungo le principali arterie stradali della Basilicata. Questo fenomeno sta diventando sempre più preoccupante, mettendo a rischio la vita degli utenti della strada e creando danni economici.

A seguito dell’ennesimo sconto auto – cinghiale, l’Onorevole Vincenzo Amendola, deputato del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, chiedendo interventi urgenti per la messa in sicurezza della SS407 Basentana e delle altre strade lucane. Amendola ha sottolineato come gli incidenti causati dalla presenza di animali selvatici stiano diventando una vera e propria emergenza per la sicurezza stradale in Basilicata, interessando anche le arterie più trafficate della regione.

Nel suo intervento, Amendola ha sollecitato l’adozione di misure concrete per contrastare il fenomeno, tra cui l’installazione di barriere anti fauna lungo il percorso della Basentana, già oggetto di lavori di manutenzione. “È necessario un intervento rapido ed efficace per tutelare gli utenti della strada e prevenire ulteriori incidenti”, ha affermato l’onorevole. In particolare, ha evidenziato che la presenza massiccia di cinghiali in Basilicata è una delle principali cause degli incidenti stradali, una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente se non verranno adottati provvedimenti urgenti.

L’interrogazione chiede al Ministro delle Infrastrutture di intervenire rapidamente nei confronti di ANAS per garantire la sicurezza degli automobilisti e ridurre al minimo i pericoli legati agli animali selvatici. Amendola ha concluso: “C’è bisogno di un’azione decisa per risolvere questa problematica, altrimenti continueremo ad assistere a tragedie evitate per un soffio.”