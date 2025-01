Balvano. Due auto in fiamme nel cuore della notte, si indaga

Nel cuore della scorsa notte, a Balvano, due auto sono andate a fuoco. Si tratta di due auto: una Lancia Phedra e una Fiat Fiorino, parcheggiata in via Principe Oddone. La prima a prender fuoco è stata la Lancia e seguire il Fiorino della Fiat, sono ancora sconosciute le cause che hanno scatenato le fiamme.

foto Melandro News

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza che, con il loro pronto intervento, hanno evitato che le fiamme si propagassero arrecando ulteriori danni anche nei dintorni. Insieme a loro, sul posto, anche i Carabinieri della locale stazione a lavoro per effettuare i rilievi del caso e far luce sull’accaduto.