Il Giro d’Italia fa tappa a Potenza: il Teatro Stabile si tinge di rosa

“Il Teatro Stabile si tinge di rosa, simbolo dell’imminente arrivo del Giro d’Italia”, lo ha annunciato l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello. Ogni città ospitante del Giro 2025 è chiamata a valorizzare un bene storico, e Potenza ha scelto il suo gioiello in piazza Mario Pagano.

“Il Giro rappresenta una grande opportunità per far conoscere Potenza a livello nazionale, non solo come evento sportivo ma anche come vetrina per le nostre ricchezze culturali e gastronomiche”, ha aggiunto Nardiello.

L’assessore ha inoltre sottolineato il lavoro in corso per preparare al meglio l’evento, grazie anche al sindaco Telesca, e ha già avviato la creazione del comitato di tappa. “Vogliamo valorizzare l’architettura e le tradizioni di Potenza, creando un legame con Matera per attrarre turisti”, ha affermato.

Infine, Nardiello ha ringraziato il dirigente Di Lascio per il suo contributo e ha ribadito che “il Giro è una vetrina per il turismo di Potenza”, promettendo incontri futuri con il comitato organizzativo per definire i dettagli dell’evento, che sarà un’occasione unica per mostrare le bellezze della città. “Sarà un momento indimenticabile!” ha concluso.