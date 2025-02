Successo per il concorso “Presepe Insieme 2025”. Tutti i vincitori

Grande successo per il Concorso Presepe Insieme 2025: un tributo alla tradizione natalizia e un ricordo di Franco Ricciardi

Il concorso Presepe Insieme, organizzato dalla Parrocchia San Marco con Don Angelo Pellegrino, la società Torquato Tasso e Acli Camminare Insieme si è concluso con la cerimonia di premiazione.

L’obiettivo principale del concorso è stato quello di promuovere la riflessione sui simboli e le tradizioni del Natale, invitando tutti i partecipanti a riscoprire ciò che davvero conta nella vita. Un percorso che ha visto un coinvolgimento straordinario da parte dei bambini, i quali, ieri sera, accompagnati dai loro docenti, hanno avuto l’opportunità di mostrare il frutto del loro impegno nella splendida sede della Torquato Tasso, dimostrando gioia e orgoglio.

Quest’anno, tra i premiati, figurano famiglie, parrocchie e scuole che hanno contribuito con grande originalità e dedizione a valorizzare la tradizione del presepe, trasformandola in un’opportunità di crescita collettiva e di riflessione su temi universali come la solidarietà, la pace e la speranza Con la chiusura di questa edizione, le associazioni organizzatrici si preparano già a rimettersi al lavoro per la prossima edizione del concorso, con l’intento di proseguire nella valorizzazione dei simboli e delle tradizioni che ci legano come comunità, educando le nuove generazioni ai vero significato del Natale.

CATEGORIA PARROCCHIE

1° CLASSIFICATO

PARROCCHIA DI SAN PIETRO – SALA CONSILINA

Il presepe, collocato all’interno della Porta Santa, alla quale fa da sfondo, richiama l’universale messaggio di speranza della Natività nell’Anno Giubilare. I decisi e suggestivi effetti cromatici valorizzano efficacemente i personaggi all’interno di una ambientazione particolarmente luminosa.

2° CLASSIFICATO

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO E DI SAN BENEDETTO – POLLA

Il presepe, proporzionato e armonioso, è caratterizzato dall’uso di materiali naturali che nella loro linearità e insieme con un’efficace disposizione delle luci rappresentano in maniera realistica la Natività e il suo senso profondo.

3° CLASSIFICATO

PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA – BUONABITACOLO

Il presepe mostra numerosi personaggi e scene di vita animate da effetti speciali, con ambienti molto curati e dettagliati, all’interno di un contesto e di una dimensione locale che rendono il messaggio della nascita di Gesù ancora più attuale e coinvolgente.

CATEGORIA SCUOLE

1° CLASSIFICATO

SCUOLA PRIMARIA – SAN MARCO

Gli alunni hanno approntato un presepe dall’impianto tradizionale, ricco di personaggi e di ambienti, con scene di vita in movimento esaltate dal vivace gioco di luci che sottolineano il significato sacro della Natalità.

2° CLASSIFICATO

ASILO NIDO – TEGGIANO

I piccoli allievi hanno realizzato un presepe armonico e proporzionato, dalle eleganti figure stilizzate, ottenute con materiali semplici e valorizzate da un’efficace disposizione delle luci, che consentono di esprimere in pieno lo spirito della nascita del Salvatore.

3° CLASSIFICATO

SCUOLA INFANZIA – PANTANO

Il presepe è stato allestito con materiali molto semplici e naturali, che si sono prestati a essere manipolati e modellati, facendo emergere nei piccoli alunni doti di artigianalità in un partecipe coinvolgimento nella realizzazione.

MENZIONE

SCUOLA PRIMARIA CLASSE V – SAN MARCO

La classe ha approntato un presepe che mostra una minuziosa applicazione nel creare personaggi e ambienti, i quali nella loro naturalezza richiamano il vero spirito della nascita di Gesù.

MENZIONE

SCUOLA INFANZIA – SAVOIA DI LUCANIA

I bambini, utilizzando semplici materiali naturali, hanno realizzato un piccolo e colorato presepe, essenziale ed efficace nel richiamare l’atmosfera della Natività.

FAMIGLIE

1° CLASSIFICATO

ROSETTA CIMINO – TEGGIANO

È stato realizzato un presepe raccolto e proporzionato nelle forme e nelle dimensioni, ricco di figure di buona fattura e con varie scene di vita, in cui l’uso di materiali naturali ben si accorda con un efficace impianto luci che contribuisce a esprimere in pieno la centralità della Natività e il suo senso più profondo.

2° CLASSIFICATO

GIOVANNA IANNIELLO – TEGGIANO

Presepe dai numerosi personaggi, con varie scene di vita quotidiana curate nei particolari e animate da molteplici effetti speciali, che con il loro movimento evidenziano e rendono realistica la rappresentazione della nascita di Gesù.

3° CLASSIFICATO

DONATO PETROSINO – SALA CONSILINA

La collocazione di personaggi e di scene di vita all’interno di una piccola comunità sottolinea con artigianale efficacia la corale partecipazione all’evento della venuta di Gesù Bambino.

MENZION

ANTONIO D’ALVANO – TEGGIANO

Presepe allestito in modo semplice, con prevalenza di materiali naturali, in cui appaiono evidenti l’impegno e la particolare attenzione per la cura dei dettagli.

MENZIONE – CATEGORIA ASSOCIAZIONI

PRO LOCO TEGGIANO

L’iniziale pianto del bambino che nasce, con cui si aprono gli efficaci effetti sonori utilizzati in questo presepe, esalta profondamente il messaggio che la nascita di Gesù ha rappresentato per tutti gli uomini e per tutti i tempi. L’alternarsi del giorno e della notte su numerose figure e scene di vita, riprodotti con raffinata eleganza, evidenzia la corale partecipazione al significativo evento della Natività.