Tensione a Battipaglia: arrestato un uomo ubriaco per aggressione

Un episodio di violenza e disturbo della quiete pubblica ha scosso la tranquillità del centro di Battipaglia, quando un uomo, in evidente stato di alterazione, ha creato caos tra passanti e commercianti. Il fatto è avvenuto la sera scorsa, nei pressi della stazione ferroviaria, dove il soggetto ha iniziato a chiedere insistentemente denaro, entrando nei negozi e molestando chiunque gli si avvicinasse.

Il suo comportamento, sempre più aggressivo, ha suscitato paura tra coloro che si trovavano nella zona. Alcuni commercianti e cittadini, preoccupati per la propria sicurezza, hanno subito allertato le forze dell’ordine. In pochi minuti, le volanti della polizia sono arrivate sul posto, cercando di gestire la situazione.

Tuttavia, quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, l’uomo ha reagito in maniera violenta, tentando di aggredire i poliziotti. Questo ha portato al suo arresto con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo, un’ambulanza del 118 è intervenuta per prestare soccorso, accompagnando l’uomo all’ospedale di Salerno per accertamenti.

L’incidente ha lasciato dietro di sé una scia di paura e preoccupazione, con molti che hanno manifestato disagi per il clima di insicurezza che si è venuto a creare. I commercianti della zona hanno espresso la loro frustrazione, sottolineando come episodi di questo tipo stiano diventando troppo frequenti, richiedendo maggiore presenza e vigilanza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza in centro città. Il malvivente, dopo l’arresto, è stato sottoposto a rito direttissimo, dove è stato confermato l’arresto e avviato il procedimento per le accuse a suo carico.