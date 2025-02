Il sequestro eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, si è trasformato in una confisca definitiva. I beni, dal valore superiore ai 50 milioni di euro, sono stati ora acquisiti dallo Stato.

Gli accertamenti, condotti tra il 2011 e il 2012 dalla Compagnia di Casalnuovo di Napoli nell’ambito di una misura di prevenzione, avevano fatto emergere la posizione di un soggetto, deceduto nel 2014 e residente a Mariglianella, il quale possedeva un patrimonio di enorme valore, sproporzionato rispetto alla capacità economica dichiarata.

Il defunto era gravato da precedenti per usura, risalenti nel tempo. Il suo modus operandi consisteva nel gestire una ditta individuale, specializzata nella vendita e riparazione di veicoli, attraverso cui procacciava clienti, in particolare autotrasportatori, per cedere veicoli con rateizzazioni onerose, talvolta garantite da cambiali e ipoteca sul mezzo. In caso di insolvenza, l’usuraio minacciava di far valere l’ipoteca, rinegoziando il debito con tassi d’interesse usurari.

I proventi derivanti da queste attività illecite venivano reinvestiti in terreni, immobili, società alberghiere e auto di lusso, spesso intestate fittiziamente a familiari.

A seguito di queste indagini, il patrimonio venne sequestrato in due fasi. Ora, con l’esecuzione dell’odierno provvedimento, il Tribunale di Napoli ha sancito la definitiva confisca di oltre 140 immobili, tra cui fabbricati e terreni situati nelle province di Latina, Caserta e Napoli, quote di una struttura alberghiera, tre automezzi (tra cui una Jaguar XJ 220, uno dei soli 281 esemplari prodotti) e disponibilità finanziarie per oltre 6 milioni di euro.

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) si occuperà ora della restituzione alla legalità di questo patrimonio immobiliare.