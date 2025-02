Disposta l’autopsia sul corpo dell’operaio di Ferrandina caduto nel depuratore

Sono già due le morti sul lavoro in Basilicata da inizio 2025. Nella mattinata di ieri, poco prima delle 8, un operaio di Ferrandina, Antonio Pirretti ha perso la vita, cadendo per cause ancora in corso di accertamento, in una griglia del depuratore situato nell’area industriale della cittadina in provincia di Matera.



Per l’operaio 50enne, dipendente di una ditta di manutenzione, a nulla è valso l’intervento seppure tempestivo dei sanitari del 118, i quali, giunti sul posto della tragedia, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, dopo aver praticato per circa un’ora il massaggio cardiaco, senza avere un riscontro positivo.

Il corpo dell’uomo, su cui è stata disposta l’autopsia, si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ad indagare sull’accaduto, sono i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del malore