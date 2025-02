Trionfo per gli arcieri lucani: Ludovica Rotundo vince il bronzo ai campionati Italiani di tiro con l’arco

Un’altra medaglia si aggiunge ai successi degli Arcieri Lucani, portando grande orgoglio alla città di Potenza. Ludovica Rotundo ha ottenuto una meritata medaglia di bronzo nella categoria arco nudo juniores femminile ai Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco, svoltisi a Pordenone il 6 febbraio 2025.

La gara è stata combattuta fino all’ultimo punto, con il podio che è rimasto incerto fino alla fine. Tuttavia, Ludovica ha mostrato grande calma e precisione, centrando il bersaglio con determinazione e superando le avversarie. Il terzo posto conquistato è un risultato che brilla come l’oro.

Questo traguardo straordinario è il frutto di tanto impegno in un periodo non semplice per la giovane atleta e della sua passione per il tiro con l’arco. Ludovica si allena ogni giorno con dedizione, supportata dai suoi tecnici, ai quali la società Arcieri Lucani esprime gratitudine per il loro continuo sostegno.

Ma Ludovica non è stata l’unica a fare bene ai Campionati Italiani. L’intera squadra potentina ha dato il massimo, ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie. In particolare, i veterani Falasca Rosanna, Pasquale Miglionico, Matteo Sileo e Mattia Mazzilli hanno dimostrato di essere ancora molto competitivi, mettendo in difficoltà le altre squadre.

Una menzione speciale merita la squadra allieve femminile arco nudo, composta da Alessia Vaccaro, Valeria Rita Cerverizzo e Sara Larocca. Nonostante fosse la loro prima esperienza in un campionato italiano, le giovani atlete non si sono lasciate intimidire e hanno dimostrato talento e grandi potenzialità.

La medaglia di bronzo di Ludovica Rotundo rappresenta un altro grande successo per gli Arcieri Lucani Potenza e per tutto il movimento arcieristico della regione, confermando che i sacrifici e l’impegno degli atleti e dei tecnici stanno dando i loro frutti.

Come ha dichiarato uno dei tecnici degli Arcieri Lucani Potenza: “Siamo molto orgogliosi di Ludovica e di tutti i nostri atleti. Questa medaglia è la testimonianza che il nostro lavoro sta dando i suoi frutti. Grazie al duro lavoro, agli allenamenti costanti e ai sacrifici di questi ragazzi, nonché alla guida esperta del nostro team tecnico, i nostri atleti riescono a raggiungere traguardi importanti. Un ringraziamento speciale va a loro, che sono l’anima della nostra società e il punto di riferimento per tutti i nostri atleti.”

Il prossimo appuntamento per gli Arcieri Lucani Potenza è il 23 febbraio a Bernalda.