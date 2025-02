Tutto pronto a Morigerati per l’inaugurazione della sede di “Transluoghi”, l’Ecomuseo del Bussento

Giovedì 8 marzo e venerdì 9 marzo, si terrà l’inaugurazione della nuova sede Transluoghi, l’Ecomuseo del Bussento Contemporaneo, un progetto innovativo che segna un importante passo nella valorizzazione del territorio di Morigerati. La struttura, che finalmente aprirà le sue porte al pubblico, è il risultato di un’iniziativa del Comune di Morigerati finanziata dal Programma Operativo di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR 2014-2020) e dal Ministero della Cultura.

L’Ecomuseo, riconosciuto ufficialmente anche dalla Regione Campania lo scorso dicembre, rappresenta un modello di fruizione turistica integrata e sostenibile, pensato per mettere in connessione le ricchezze naturali e paesaggistiche di Morigerati con il suo straordinario patrimonio immateriale. La struttura si inserisce all’interno di un ampio progetto culturale che punta a valorizzare e raccontare le storie di vita e le tradizioni degli abitanti del comune, attraverso un’offerta turistica esperienziale che segue il modello consolidato delle residenze artistiche Transluoghi.

L’Ecomuseo si configura come un insieme di luoghi, itinerari e punti di interesse presenti nel territorio, ciascuno connesso alle memorie, ai racconti e alle tradizioni dei suoi abitanti. Un progetto che si traduce in un innovativo sistema di segnaletica, installazioni di land art, itinerari turistici e culturali, ma anche in un piano di mobilità sostenibile e un potenziamento degli strumenti digitali dedicati a visitatori e operatori. Il tutto è stato concepito per far vivere ai visitatori un’esperienza unica, che unisce cultura, arte e ambiente.

La co-creazione di questo Ecomuseo è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la comunità locale e i gruppi di viaggiatori che hanno visitato Morigerati, e ha visto il coinvolgimento dei community manager di Transluoghi. Il processo ha coinvolto anche le residente artistiche inserite nell’offerta culturale del progetto, mettendo in luce la creatività e l’ospitalità del territorio.

Il cuore pulsante del progetto sarà la nuova sede allestita nell’Antico Frantoio del Comune, dove, in occasione della cerimonia di inaugurazione, i visitatori potranno immergersi in un exhibit crossmediale che racconta la storia dei luoghi, degli itinerari e delle persone che animano Morigerati. Un’esperienza unica che si preannuncia ricca di emozioni, sorprese e approfondimenti.

Non resta che segnare sul calendario le date dell’8 e 9 marzo, per essere parte di un evento che segna un nuovo capitolo nella storia culturale e turistica di Morigerati e del Bussento.