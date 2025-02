Commozione e dolore a Roscigno per i funerai dei due coniugi investiti a Villasanta

Dolore e tanta commozione a Roscigno per i funerali dei due coniugi, Margherita e Cosimo, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. Le due vittime sono ritornate nel loro paese d’origine accompagnati dai familiari per dare loro l’ultimo saluto. Durante l’incidente Cosimo di 78 anni ha perso subito la vita mentre sua moglie Margherita era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ma purtroppo nonostante le cure dei medici la donna ha perso la vita pochi giorni successivi all’incidente.

Marito e moglie erano stati travolti da una Nissan Micra mentre attraversavano la strada uscendo da un negozio in cui si erano recati per fare la spesa a Villasanta. A dare l’ultimo saluto ai coniugi l’intera comunità di Roscigno e anche il primo cittadino, Pino Palmieri, che si sta attivando in prima persona per organizzare diversi progetti formativi ed educativi finalizzate a promuovere la sicurezza stradale affinché tragedie simili non accadano mai più.