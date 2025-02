Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio originario di Battipaglia, di 52 anni, impegnato nella potatura di alcuni alberi in una proprietà privata nella frazione di San Nicola, a Centola.

L’uomo, giunto sul posto per eseguire il lavoro per conto di un suo concittadino, ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa due metri, battendo violentemente la testa contro un muretto. L’impatto si è rivelato fatale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della stazione di Centola, guidati dal Luogotenente Sanzone, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La salma è stata sequestrata in attesa dell’esame autoptico.