“Il 6,7% dei lucani rinuncia alle cure sanitarie”: i dati dell’Osservatorio Gimbe

Secondo i dati emersi dal Report dell’Osservatorio Gimbe sulla spesa sanitaria privata in Italia nel 2023, in Basilicata il 6,7% dei cittadini ha rinunciato alle cure mediche rispetto ad una media nazionale del 7,6%. Lo studio è stato commissionato dall’Osservatorio Nazionale Welfare & Salute (Onws) e presentato al Cnel. Inoltre, da un comunicato emerge che “parametrando la spesa sanitaria trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria con la popolazione residente Istat al primo gennaio 2023, il valore regionale è pari a 377 euro pro-capite, mentre la media italiana si attesta a 730 euro pro-capite.

In generale le Regioni con migliori performance nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) registrano una spesa pro-capite superiore alla media nazionale, mentre quelle del Mezzogiorno e/o in Piano di rientro si collocano al di sotto. Secondo lo studio, uno dei determinanti fondamentali nelle spese sanitarie è il livello di reddito, ma allo stesso tempo si ribadisce come il valore della spesa delle famiglie non è l’unico parametro affidabile per stimare le mancate tutele pubbliche in tema di sanità, in quanto interferisce anche la capacità di spesa individuale.