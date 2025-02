A Matera il Capitolo Magistrale del Supernus Ordo Equester Templi

Il 22 febbraio 2025 alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Pietro Caveoso di Matera si terrà il Capitolo Magistrale del SUPERNUS ORDO EQUESTER TEMPLI – Poveri Cavalieri di Cristo. Nel corso del Capitolo Magistrale, che è il secondo dopo quello di settembre, verranno consacrati ed elevati Postulanti Novizi e Cavalieri, fra cui appartenenti alle Forze dell’Ordine ed alcuni Ufficiali insigniti del Titolo Miles Templi ONORIS Causa. Saranno inoltre rinnovati gli accodi di reciprocità con l’Ordine Templare Alleato SUPREMUS CIVILIS ET MILITARIS ORDO TEMPLI HIEROSOLYMITANI (Scmoth 1804 Osmtj) rappresentato dal Balivo delle Terre di Lucania Fratello Michele Castelluccio accompagnato da Sorelle e Fratelli dell’Ordine.

Per l’occasione saranno presenti il Serenissimo Ecc.mo Gran Maestro Fr. Danilo Riccioli, il Gran Priore d’Italia Fr. Vincenzo Federico , il Gran Balivo Fr. Domenico Aspriello più altri Gran Dignitari dell’Ordine provenienti da varie regioni d’Italia fra cui l’Ex Questore di Matera il Dirigente Generale della Nobilissima Polizia di Stato Fr. Antonio Dellinoci, il Reverendissimo Cappellano Minister Templi Don Giuseppe Tarasco Cappellano Regionale della Polizia di Stato e Cappellano della Commenda Ugo dei Pagani.

Scopo principale dell’Ordine è di valorizzare, continuare e tramandare gli ideali ed i valori eterni della Cavalleria, fra questi l’Amor di Patria e la Fede in Cristo. Il SOET-PCC svolge attività volte a prestare assistenza ai deboli ed ai bisognosi, promuovere gli ideali cristiani, approfondire lo studio storico, biblico e religioso sotto la guida dei Pastori della Chiesa, e in particolare, dei propri cappellani e ripristinare i valori tradizionali di Chiesa e Famiglia, in una società ampiamente secolarizzata, nella quale si impongono sempre più il relativismo etico e la negazione – teorica o di fatto – del Trascendente. L’Ordine si propone altresì di favorire gli Studi Tradizionali e quelli storici, araldici, cavallereschi e promuovere nei limiti delle proprie possibilità opere di beneficenza.

Inoltre il SOET PCC, come ogni Ordine Tradizionale Templare, è portatore dei principi cistercensi di San Bernardo di Chiaravalle Fondatore Spirituale dell’Ordine Templare e creatore della “REGOLA TEMPLARE” , la cosiddetta Osservanza del Codice Cavalleresco che plasma Cavalieri che sono sia soldati sia monaci addestrati alla ricerca interiore Spirituale che sviluppa la famigerata leggendaria ed Esemplare “ TEMPLATURA “ che ha fatto Storia negli Ordini Militari persino in quelli moderni.