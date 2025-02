Capaccio Paestum. Amministrazione Alfieri: arrivano le dimissioni della maggioranza

Capaccio Paestum si prepara ad affrontare un cambio radicale nella sua governance, con la fine anticipata dell’amministrazione del sindaco Franco Alfieri. Nel pomeriggio di ieri, presso lo studio del notaio Antonio Paolino, è stata ufficializzata la chiusura della seconda consiliatura di Alfieri, in un epilogo che richiama alla memoria l’analoga situazione del 2018, quando un altro sindaco, Palumbo, vide la sua amministrazione crollare proprio nello stesso studio notarile.

La decisione di porre fine al mandato arriva dopo settimane di incertezze e tensioni politiche. L’arresto domiciliare di Alfieri, disposto dalla Core di Cassazione nell’ambito di un’inchiesta su presunti illeciti legati agli appalti pubblici, ha minato le fondamenta della sua amministrazione. La vicenda ha determinato un effetto domino che ha coinvolto l’intera maggioranza consiliare, portando a una decisione irrevocabile: la conclusione anticipata dell’amministrazione.

Con la firma delle dimissioni da parte di 15 membri della maggioranza, si segna la fine ufficiale del ciclo politico di Alfieri, che vedrà le sue dimissioni protocollate e inviate alla Prefettura.

Quest’ultimo passaggio è fondamentale per l’avvio di un commissariamento che garantirà il regolare svolgimento delle future elezioni. Se tutto procederà senza intoppi, il ritorno alle urne potrebbe avvenire già l’11 maggio prossimo. Qualora si dovesse optare per un prolungato commissariamento, la città rischierebbe di restare senza una guida politica per almeno un anno.