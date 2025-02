Alta Velocità, i dubbi dei sindaci della Valle del Noce

An italian high sped train making a stop in the train station "Reggio Emilia AV Mediopadana" near Reggio Emilia (Italy), designed by spanish architect Santiago Calatrava, on June 01, 2014.

Proprio nella giornata di avvio, a Campagna, della maxi trivella per la realizzare la nuova linea dell’Alta Velocità Salerno Reggio Calabria, si è tenuto un incontro tra i sindaci che ricadono nella Valle del Noce preoccupati per gli impatti socio economici e ambientali del cantiere sui territori. I primi cittadini si chiedono quale sarà la risposta del sistema viario locale e nello specifico la SS 585 “fondo valle del Noce” sottoposti allo stress derivante dai trasporti dei materiali di risulta e approvvigionamento delle materie prime. La discussione in Regione Basilicata ha proprio l’obbiettivo di chiarire alcuni di questi dubbi.

Nel frattempo continuano i disagi per i viaggiatori lungo la direttrice Salerno-Potenza-Taranto. Tornano infatti i bus sostitutivi sulla linea Battipaglia-Potenza, interessata da una nuova sospensione del servizio su rotaie resa necessaria per consentire di svolgere i lavori atti a velocizzare la tratta. Un’interruzione di 90 giorni, come confermato in conferenza stampa dall’ad del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma – a partire dalla sera del 31 marzo fino alla mattina del primo luglio.