Policoro, avvistati lupi in spiaggia, la Regione Basilicata rassicura la popolazione

Il 16 febbraio scorso, un video che mostra un avvistamento di lupi sulla spiaggia di Policoro ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando sorpresa e preoccupazione tra i cittadini. In risposta a questa diffusione virale, l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Direzione Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, in collaborazione con il Comune di Policoro, ha ritenuto opportuno chiarire la situazione.

La famiglia di tre lupi avvistata è la più studiata della Regione Basilicata. Dal 2019, questi esemplari sono costantemente monitorati da esperti del Cras dell’Oasi WWF di Bosco Pantano, attraverso fototrappole e osservazioni dirette. È importante sottolineare che in Italia non sono mai stati reintrodotti lupi; la loro presenza attuale è il risultato di un regime di protezione che ha permesso a questa specie di ricolonizzare il territorio, spingendosi fino alle aree costiere in cerca di prede, come i cinghiali, particolarmente presenti anche nelle zone costiere.

L’ufficio ha voluto inoltre evidenziare che il lupo è una specie territoriale, che stabilisce un proprio territorio a titolo esclusivo e non è considerato pericoloso per l’uomo. Gli attacchi ai cittadini sono eventi rari e i lupi, schivi ed elusivi, tendono a evitare il contatto umano, spostandosi prevalentemente di notte.