Presentato il progetto della nuova sede della Regione Campania: “Un Faro per Napoli”

Presso la Stazione Marittima di Napoli, è stato svelato il progetto vincitore del Concorso Internazionale per la realizzazione della nuova sede della Regione Campania, nell’ambito del programma di rigenerazione urbana “Porta Est” della città. Il progetto, dal titolo “Un faro per la Campania, una nuova porta per Napoli”, è stato concepito dallo Studio Zaha Hadid Architects e prevede la creazione di una complessa opera urbanistica. Oltre alla costruzione della nuova sede regionale, il piano comprende la riqualificazione dell’area adiacente alla stazione centrale di Piazza Garibaldi, con la creazione di parchi urbani, parcheggi interrati, l’interramento dei binari della Vesuviana, spazi pubblici di collegamento con il Centro Direzionale e una nuova viabilità che include una bretella autostradale per decongestionare l’intera area urbana.

A presentare il progetto sono stati il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Direttore dello Studio Zaha Hadid Architects, Michele Pasca di Magliana, e l’Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, Umberto Lebruto.

“L’ambizione di questa opera è quella di consegnare a Napoli, alla Campania e all’Italia un simbolo di identità moderna”, ha dichiarato il Presidente De Luca, spiegando la visione del progetto. “L’Italia, purtroppo, è un paese mummificato sotto il profilo della riqualificazione urbana. Non abbiamo un Guggenheim di Bilbao, e i giovani per vedere opere di grande architettura contemporanea devono andare a Londra, Berlino o Parigi”, ha aggiunto. De Luca ha sottolineato come la grande ambizione della Regione Campania sia quella di “realizzare da Napoli per l’Italia un simbolo di modernità” e di lanciare un messaggio di sviluppo per un paese capace di proiettarsi nel mondo.

Il progetto, descritto in dettaglio dal Direttore dello Studio Zaha Hadid Architects e da Umberto Lebruto, mira a fondere memoria storica e sostenibilità, dando vita a quartieri moderni e vivibili con un mix funzionale equilibrato. Gli edifici, ad alta efficienza energetica, saranno integrati in un sistema di connessioni verdi, con ampie aree pedonali e piste ciclabili, rendendo l’area particolarmente attrattiva per un pubblico giovane e dinamico, interessato alla cultura contemporanea e all’economia creativa.