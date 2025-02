Intensificati i servizi di controllo del territorio per contrastare i furti a Tito e Pignola

In seguito ai numerosi furti verificatisi nelle ultime settimane nei territori limitrofi al capoluogo lucano, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nei comuni di Tito e Pignola per prevenire e contrastare i furti in appartamento. A deciderlo è stata la Polizia di Stato, che dopo numerose segnalazioni e un’attenta analisi ha ritenuto opportuno concentrare gli sforzi operativi in queste zone, attraverso il controllo, sistematico e mirato, di persone e veicoli.

A tal fine, su disposizione del Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, nel corso della corrente settimana, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio con interventi mirati, soprattutto nelle fasce orarie in cui si registra un maggior numero di reati, attraverso la predisposizione di pattugliamenti straordinari, in modo da garantire una presenza dissuasiva in tali territori così da impedire il verificarsi di allarme tra la popolazione.