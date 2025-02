Gerardo Rosa arbitro alla Elite Neon Cup: un traguardo internazionale per la Sezione “Parrella” di Sala Consilina

Il venticinquenne Gerardo Rosa, originario di Contursi Terme e ingegnere informatico dela Sezione AIA “Antonio Parrella” di Sala Consilina, è stato designato come arbitro per la prestigiosa Elite Neon Cup. Il torneo, che si terrà ad Ayia Napa, Cipro, dal 28 febbraio al 3 marzo, vedrà Rosa impegnato in una serie di incontri tra club di rilievo internazionale, tra cui Roma, Everton, Liverpool, PSG, Panathinaikos e Apoel FC.

Gerardo Rosa, membro del CRA Campania, ha iniziato la sua carriera arbitrale con il debutto in Promozione nel 2023, dirigendo la partita tra Victoria Marra e Nocera Superiore RS3. Successivamente, nel 2024, ha fatto il suo esordio nell’Eccellenza, arbitralmente in campo durante l’incontro tra Città di Solofra e Us Faiano. La partecipazione alla Elite Neon Cup, resa possibile dal progetto “Erasmus Arbitrale”, segna un significativo avanzamento nella sua carriera, offrendo a Rosa l’opportunità di crescere ulteriormente sia come professionista che come individuo, in un contesto internazionale.

Il Presidente della Sezione AIA di Sala Consilina, Manuel Robilotta, ha espresso grande entusiasmo per l’opportunità offerta a Gerardo Rosa, sottolineando l’importanza di incarichi internazionali come questo per l’evoluzione della carriera di un arbitro e per la crescita della reputazione degli arbitri italiani a livello globale. “Le esperienze come queste sono fondamentali per il perfezionamento delle competenze arbitrali e per promuovere la nostra presenza su un palcoscenico mondiale,” ha dichiarato Robilotta. “Siamo certi che Gerardo porterà alto il nome dell’Italia e della nostra sezione, dimostrando la professionalità e l’eccellenza tipiche degli arbitri italiani.”