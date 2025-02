Banda del buco in azione in un bar di Padula: rubato l’incasso

Ancora furti nel Vallo di Diano, stavolta in un locale pubblico. A Padula in azione la banda del buco che perforando il muro di un bagno di un locale pubblico sono entrati nel bar e hanno rubato l’incasso da circa mille euro. Indagano i carabinieri.

E’ l’ennesimo colpo. Tanta paura nel tardo pomeriggio di ieri ad Atena Lucana in un cantiere edile per un’abitazione. I ladri sono stati scoperti dal proprietario e per fuggire hanno speronato la vettura. Anche in questo caso i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.