Il centro antiviolenza Aretusa incontra le educatrici degli Asili Nido del territorio

Si è concluso, ad Atena Lucana, il Corso di formazione rivolto alle educatrici dei Nidi del Consorzio Sociale S10 del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, promosso nell’ambito del ‘Progetto Violeta’ e finanziato dalla Fondazione ‘Con il Sud’. Il corso ha avuto come obiettivo principale formare le tante professioniste che lavorano all’interno nei nidi su tematiche importanti come gli stereotipi di genere ,ancora oggi ben saldamente diffusi nella nostra società, pregiudizi e violenze che possono celarsi in diversi contesti familiari, sociali e lavorativi.

Lo scopo del corso è stato quello di promuovere un vero cambiamento culturale e sociale per evitare che vengano trasmessi alle generazioni future stereotipi, violenze e pregiudizi. Fondamentale è stato anche quello di fornire alle tante professioniste gli strumenti giusti per riconoscere e arginare ogni forma di violenza da quella fisica, psicologica, sessuale ed economica che minano la libertà e di autodeterminazione di un’altra persona.